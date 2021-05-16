وزير خارجية السعودية: الاحتلال يقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - انطلق اليوم الأحد الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الي يعقد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين.

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وفي انطلاق الجلسة قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن " الاحتلال يقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين"، مضيفاً: "ندين استيلاء الاحتلال على منازل الفلسطينيين في القدس".



وشدد وزير الخارجية السعودي على أن "القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها"، مضيفاً: "المملكة ترفض رفضا قاطعا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".



وأكد أن السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل"، معتبراً أن "على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد لممارسات الاحتلال".



وتابع: "نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار"، مؤكداً أن "المملكة تدعم كل الجهود الرامية لدفع مبادرات السلام".

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