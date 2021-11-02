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الثلاثاء، 02-11-2021 09:56 م

وزير خارجية لبنان: السعودية تملي شروطا مستحيلة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الثلاثاء، إن السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وأضاف بو حبيب، أن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير.

وتابع، "نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان. لأن تصريحات وزير الخارجية (السعودي) أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل" للأزمة.

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