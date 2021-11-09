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الثلاثاء، 09-11-2021 10:35 م

وزير دفاع الإحتلال يعلن تلقيه تهديدات بالقتل

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الوكيل الإخباري-أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تلقيه تهديدات بالقتل، بعد يوم من إعلان وزير الخارجية يائير لابيد عن تلقيه وزوجته تهديدات بالقتل أيضا.

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وقال غانتس خلال وضع حجر الأساس لمصنع "رفائيل" للمعدات العسكرية الإسرائيلية في مدينة شلومي شمال إسرائيل، إنه "تعرض لتهديدات بالقتل من جهات يسارية، وهي تهديدات سبق أن تلقاها، قبل عامين، حينما ظهرت فكرة تأييد القائمة العربية المشتركة".

 

وأضاف أنه "يبدل هاتفه المحمول كل شهرين، نتيجة لتهديدات أو هجمات التيار اليساري ضده"، نافيا أي دور لليمين الإسرائيلي في تلك التهديدات.


وأشار إلى أن هناك "أعشابا ضارة" تنمو داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتعليقا على افتتاح مصنع "رفائيل"، قال "إنها بداية لتغيير معالم المنطقة الشمالية أمام حزب الله، كما أنه توفر فرص عمل مناسبة للإسرائيليين".
وشدد على أن إسرائيل باتت مستعدة لأي سيناريوهات محتملة، سواء في الجنوب أمام قطاع غزة، أو الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، فضلا عن إيران.


وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أعلن أمس الاثنين عن تلقيه وزوجته تهديدات بالقتل.

 

روسيا اليوم

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