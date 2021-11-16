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الثلاثاء، 16-11-2021 09:04 ص

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يزور المغرب الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري- يصل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، المغرب، الأسبوع المقبل، في "زيارة أمنية"، تعد الأولى من نوعها، بحسب مصدرين عبريين.

وأفادت القناة 12 العبرية، الإثنين، إن غانتس سيقوم "بزيارة أمنية" إلى المغرب الأسبوع المقبل، وسيلتقي وزيري الدفاع والخارجية المغربيين، دون تحديد موعد.

كما كشف موقع واللا العبري أن غانتس سيوقع علنا خلال "الزيارة التاريخية" على مذكرة تفاهمات تتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين، دون أن يكشفها.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها، حيث لم يسبق من قبل أن قام وزير دفاع للاحتلال الإسرائيلي بزيارة دولة المغرب.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الرباط تنتظر زيارات مهمة لمسؤولين من الاحتلال، بينهم وزيرا الاقتصاد والدفاع، بعد زيارة يائير لابيد، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، للرباط، أغسطس/آب الماضي.

ووقعت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة أمريكية في 2020.

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الأناضول

 




 

 


 

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