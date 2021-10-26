الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 04:36 م

وزير سابق يتصيد عثرة لرئيسة الحكومة التونسية في قمة السعودية

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الوكيل الاخباري- لم يفوت وزير تونسي سابق، عثرة لغوية لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أثناء كلمة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالسعودية، وانهال عليها بسهام النقد.

وكتب المكي على "فيسبوك"، تعليقا على نطق الوزيرة كلمة "المناحة" بدل المانحة، إن العربية "لغتنا هي رمزنا مثل علمِنا، وعندما تقول السيدة نجلاء بودن (الدول المُناحة ) وتقصد بها الدول المانحة وتمر دون تصحيح فهذا يعني أنها لم تعلم أنها ارتكبت خطأ أصلا".

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وأضاف: "من حقنا أن نتساءل أليس من واجب من يتصدرون لتمثيل تونس أن يتقنوا اللغة العربية نطقا وكتابة وقراءة وارتجالا؟".


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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