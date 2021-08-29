وزير سوري ينصح المواطنين بعدم شراء الجوز أو التمر بأسعار مرتفعة

الوكيل الاخباري- نصح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عمرو سالم المواطنين بعدم شراء الجوز أو التمر بأسعار مرتفعة، موضحا أنه سيعود سعرهما إلى أسعار نشرة الوزارة.



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وكتب سالم في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أيها الإخوة والأحبة لا تشتروا الجوز او التمر بأسعار مرتفعة فهو سيعود إلى أسعار نشرة الوزارة بكل تأكيد وخلال أيام ".



وأضاف: "لدينا في السوق كميات من الجوز والكاجو والتمر تكفي السوق السورية لعام كامل ومنع الاستيراد هو لستة أشهر وبالتالي لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار سوى الاحتكار والطمع الممنوع شرعا وقانونا ".

المصدر: روسيا اليوم