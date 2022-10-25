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الثلاثاء، 25-10-2022 01:59 م

وزير لبناني: لم يعد لدينا إمكانيات تحمل أعباء النازحين السوريين

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الوكيل الإخباري- قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار، إن "لبنان لم يعد لديه إمكانيات تحمل أعباء النازحين السوريين.. أصبحنا دولة فقيرة، وباب الحل هو العودة".

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وخلال زيارته لمركز الأمن العام في البقاع الشمالي في بلدة اللبوة، المعني بشؤون النازحين في عرسال والجوار، وذلك قبل 24 ساعة من تسيير الرحلات الطوعية يوم غد، قال حجار: "جئنا لنؤكد أن أحد أهداف زيارتنا التحقق مما إذا كان هناك ضغوط، وما يهمنا هو عودة السوريين إلى بلادهم طوعيا، مقابل ألا نرسلهم مجبرين".

وأضاف: "جئنا لنقول من مركز الأمن العام أن لا ضغوط أو ترهيب.. النازحون يريدون العودة إلى بلدهم طوعيا، وجئنا لنتأكد من أن الجمعيات لا تقوم بدور ضاغط من أجل بقائهم في لبنان"، مشيرا إلى أن "خبر العودة الطوعية مطروح منذ أسبوع في الإعلام  تركز على العدد، بينما نحن نركز على المبدأ، وعلى حقنا بالمتابعة، وخلق آلية واضحة للعودة، سواء كان العدد قليلا أو كبيرا، أو إذا حصل ضغط حتى يقل العدد".

وشدد على "أننا لا نركز على الأعداد، إنما على انطلاق عودة آمنة، نبين للمجتمع الدولي بأننا دولة ذات سيادة، لأن لبنان قدم ما يكفي من الاحتضان على المستوى المالي والصحي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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