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استهدف مركبة نائب برلماني

وسائل إعلام أفغانية: انفجار في كابول وضحايا - فيديو

قتلى-وجرحى-في-انفجار-غربي-كابول
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم ، وأصيب ستة آخرون على الأقل جراء انفجار قوي دوى اليوم الأحد في العاصمة كابول.

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ونقلت مصادر أفغانية ، نقلا عن مصادر أمنية تأكيدها أن الانفجار الذي وقع في ميدان سبين كالاي استهدف مركبة النائب البرلماني حاج خان محمد وردك، لافتة إلى أنه نجا من الهجوم.


وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية، نشوب حريق في ثلاث مركبات في المنطقة نفسها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار تسبب في ذلك.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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