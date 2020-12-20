وسائل إعلام أفغانية: انفجار في كابول وضحايا - فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم ، وأصيب ستة آخرون على الأقل جراء انفجار قوي دوى اليوم الأحد في العاصمة كابول.

اضافة اعلان



ونقلت مصادر أفغانية ، نقلا عن مصادر أمنية تأكيدها أن الانفجار الذي وقع في ميدان سبين كالاي استهدف مركبة النائب البرلماني حاج خان محمد وردك، لافتة إلى أنه نجا من الهجوم.



وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية، نشوب حريق في ثلاث مركبات في المنطقة نفسها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار تسبب في ذلك.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



