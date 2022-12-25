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الأحد، 25-12-2022 04:54 م

وسائل إعلام أوكرانية: دوي انفجارات تهز العاصمة كييف

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أن دوي انفجارات سمعت اليوم في مناطق مختلفة في العاصمة كييف، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار الجوي في كييف وباقي المناطق الأوكرانية.

وفي وقت سابق صباح اليوم الأحد قال جهاز تنبيه السكان، إن إشارات الإنذار الأولى بدأت في العاصمة كييف والمناطق المجاورة لها، ثم بعد ذلك تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كامل المدن الأوكرانية، تحسبا لغارات جوية.

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كذلك حذرت الإدارة الإقليمية في كييف السكان عبر قناتها على "تلغرام".


تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت تقصف منشآت للبنية التحتية التابعة للجيش الأوكراني منذ 10 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي أكدت السلطات الروسية أنه كان من تدبير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.


وقصفت روسيا منشآت الطاقة والصناعة العسكرية ومراكز قيادة واتصالات تابعة للجيش الأوكراني في جميع أنحاء البلاد.


وبعد الضربات التي نفذها الجيش الروسي يوم 15 نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد معطل.

 

RT

 




 

 


 

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