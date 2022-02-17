وسائل إعلام: إجلاء المهاجرين الأفغان من أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مجموعة تضم 44 أفغانيا سبق أن قامت أوكرانيا بإجلائهم من أفغانستان في سبتمبر عام 2021، تم إجلاؤهم حاليا من أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "تم أمس الأربعاء إجلاء جديد لمجموعة تضم 44 أفغانيا سبق أن قام العسكريون الأوكرانيون بسحبهم من أفغانستان إلى كييف في سبتمبر الماضي".



وأضافت الصحيفة أن 9 عائلات توجهت على متن طائرة تابعة لشركة "" إلى الدوحة حيث سيتم إعداد وثائقهم للدخول المحتمل إلى الأراضي الأمريكية.



وشنت حركة طالبان في أغسطس عام 2021 هجوما مكثفا على القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت في 15 أغسطس العاصمة كابول. وبعد ذلك مباشرة جرى من مطار كابول الذي كان تحت سيطرة العسكريين الأمريكيين، إجلاء جماعي لمواطني الدول الغربية والأفغان المتعاونين معهم.

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي غادر آخر العسكريين الأمريكيين مطار كابول، مما وضع نهاية للتواجد العسكري الأمريكي الذي استمر 20 عاما، في أفغانستان.

روسيا اليوم