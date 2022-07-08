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الجمعة، 08-07-2022 04:12 م

وسائل إعلام: الاستقالة نغصت على جونسون "فرحة العمر"

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الوكيل الإخباري - نقل الاحتفال بزفاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أعلن عزمه على الاستقالة، من قصر رؤساء الوزراء الريفي إلى مكان آخر، بحسب إفادة من "سكاي نيوز" نقلا عن "داونينغ ستريت".

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وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية قد نقلت في وقت سابق عن مصادر، أن أحد الأسباب التي قد تجعل جونسون يرغب في البقاء في منصبه، يكمن في رغبته في إقامة حفل زفافه نهاية شهر يوليو في "تشيكرز"، الذي يعد القصر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين.


وقالت قناة تلفزيون "سكاي نيوز"، متحدثة عن هذا الأمر: "الآن، رقم 10 (داونينغ ستريت) أكد لشبكة سكاي نيوز أنها (حفلة الزفاف) لن تقام في هذا المكان".


وكان جونسون وعقيلته كاري سيموندز قد تزوجا في مايو 2021، لكن حينها لم يتمكنا من دعوة أكثر من 30 شخصا لحضور حفل زفافهما في داونينغ ستريت، ولذلك خطط الزوجان لإقامة احتفال أكبر في 30 يوليو في قصر "تشيكرز" الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر في "باكينغهامشير" بوسط إنجلترا، ودعوا بالفعل عائلاتهم وأصدقائهم إلى هناك.


ويعتبر هذا القصر "مكانا لاستراحة رؤساء الوزراء" لأن بعض رؤساء الوزراء ليس لديهم منازل ريفية خاصة بهم.


وأعلن جونسون، الذي حل مكان تيريزا ماي رئاسة الوزراء في عام 2019، يوم الخميس عن تنحيه عن رئاسة الوزراء وحزب المحافظين البريطاني، مشيرا أنه سيواصل مهامه حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.


RT

 




 

 


 

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