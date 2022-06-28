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الثلاثاء، 28-06-2022 02:00 م

وسائل إعلام: بايدن ينوي مغادرة قمة مجموعة السبع على عجل

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الوكيل الإخباري- أفادت قناة تلفزيون "فيلت" الألمانية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم مغادرة قمة مجموعة السبع في قلعة إلمو بألمانيا قبل الموعد المحدد "بسبب سوء الأحوال الجوية".

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وظهرت الطائرة الرئاسية الأمريكية في صور تداولتها وسائل الإعلام وهي مزودة بالدرج وجاهزة للمغادرة ببايدن.


وكانت عدسات وسائل الإعلام الغربية قد رصدت يوم امس الاثنين لحظات مثيرة للاهتمام في اجتماع بين قادة مجموعة السبع المقامة في ألمانيا، حيث تدخل المستشار الألماني اولاف شولتس لتنبيه الرئيس الأمريكي بأن المصورين يطلبون استدارة الجميع لالتقاط صورة لهم، وخاطبه قائلا: "جو ..استدر". 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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