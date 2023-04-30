وسائل إعلام تكشف مدى الصواريخ طويلة المدى التي تعتزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بها

الوكيل الإخباري - أفاد موقع Defense24 في مقال نشره، بأن بريطانيا تعتزم شراء صواريخ بعيدة المدى، ونقلها إلى أوكرانيا.



وأوضح المقال، أن بريطانيا تعتزم شراء صواريخ يتراوح مداها ما بين 100 – 300 كلم، يمكن إطلاقها من منصات أرضية أو بحرية وحتى جوية، وتسليمها للقوات الأوكرانية.

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وأشار المقال إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الصواريخ، والتي تتمحور حول تقليص إمكانية اعتراضها، ونظام ملاحة قادر على تحمل الحرب الإلكترونية، وغيرها.



وخلص المقال إلى أن "الأموال المخصصة للأسلحة والمعدات ستؤخذ من الصندوق الدولي لمساعدة أوكرانيا، والذي تم تشكيله على حساب مساهمات بريطانيا وآيسلندا والنرويج والسويد والدنمارك وليتوانيا".



ونوه المقال بأن الطلبات المقدمة من المشاركين مفتوحة حتى الـ 4 مايو المقبل.



من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.



كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

RT