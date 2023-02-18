وسائل إعلام: شولتس مستاء من موقف حلفاء ألمانيا بشأن توريد الدبابات إلى كييف

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن المستشار الألماني أولاف شولتس انتقد حلفاء برلين لعدم إمدادهم أوكرانيا بالدبابات رغم مرور عدة أشهر على حث ألمانيا على القيام بذلك.



ورد شولتس على سؤال الصحفيين، حول ما إذا كان يدفع الآن الدول الأخرى لتقديم الدبابات الموعودة: "هذا سؤال يجب أن أطرحه على الآخرين، وخاصة أولئك الذين حثوا بعناد على التصرف".

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وترى الصحيفة، أن تصريحات شولتس تؤكد خيبة أمل برلين المتزايدة من حلفائها، حيث تعرض رئيس الحكومة الألمانية لضغوط منذ عدة أشهر بسبب الموقف المتعلق بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالدبابات.



ولكن في الأسابيع التي تلت موافقة برلين أخيرا على إرسال الدبابات، التزم عدد قليل من الدول بنقل الأسلحة الثقيلة، كما تقول الصحيفة.

RT