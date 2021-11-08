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الإثنين، 08-11-2021 11:19 ص

وسائل إعلام كويتية: الحكومة تقدم استقالتها لأمير البلاد



الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة  الكويتية قدمت استقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق وكالة "رويترز".

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وأشارت صحيفتا "القبس" و"الراي" في الكويت إلى أن حكومة الكويت قدمت استقالتها إلى أمير البلاد.


وبحسب "رويترز"، فإن "الحكومة الكويتية في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء الكويتي ، الشيخ صباح الخالد الصباح، في البرلمان الكويتي المنتخب".

 

روسيا اليوم

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