وسائل إعلام كويتية: الحكومة ستستقيل خلال 48 ساعة

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام كويتية اليوم الأربعاء، بأنه من المرتقب أن تقدم الحكومة الكويتية استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، بعد مرور أقل من شهر على تشكيلها.



وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن أنباء ترددت عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا، مع انضمام النائب علي القطان اليوم إلى النواب الـ36 الذين أعلنوا تأييدهم للاستجواب أمس.

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وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم أعلن اليوم رفع جلسة مجلس الأمة، لعدم حضور الحكومة بعد أن أعلن النواب عزمهم استجواب رئيسها.



المصدر : روسيا اليوم

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