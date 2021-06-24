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الخميس، 24-06-2021 11:32 ص

وسط موجة الحر الشديد.. اليونان تلغي ارتداء الكمامات الإلزامي

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الوكيل الاخباري - قررت السلطات اليونانية تخفيف بعض القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بسبب تباطؤ وتيرة تفشي العدوى وموجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد حاليا.

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وأكد نائب وزير الدفاع المدني اليوناني، نيكوس خاردالياس، أثناء موجز صحفي عقده أمس الأربعاء، أن الحكومة قررت، تلبية لتوصية لجنة خبراء الأوبئة المعنية بإدارة أزمة تفشي كورونا، إلغاء ارتداء الكمامات الإلزامي في الشوارع اعتبارا من اليوم الخميس 24 يونيو، وإلغاء حظر التجول الساري من الساعة 01:30 حتى 05:00 فجرا، اعتبارا من 28 يونيو.


وأوضح المسؤول أن هذا القرار، الذي يأتي على خلفية انخفاض عدد الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد، يسمح للناس بالتنقل في الشارع دون ارتداء الكمامة في حال عدم وقوع تحشدات، لكن دون إلغاء الارتداء الإلزامي للكمامة في المباني العامة.


كما يقضي القرار بتخفيف إجراءات وقائية أخرى، منها زيادة العدد المسموح به من المشاركين في الحفلات في المطاعم وعلى الهواء الطلق.


وأكدت البروفيسورة، فانا باباييفانغيلو، عضو لجنة خبراء الأوبئة، أن موجة الحر الحالية أثرت على تبني هذا القرار، قائلة: "ليس بودنا أن نبعث رسالة مفادها أننا نتخلى عن ارتداء الكمامة، لكن درجات الحرارة المرتفعة في الأيام الأخيرة تحول بشكل واضح دون استخدام الكمامات".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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