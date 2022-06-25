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السبت، 25-06-2022 11:59 ص

وسيم يوسف يعلق على حادثتي مقتل نيرة وإيمان

وسيم


الوكيل الإخباري - بعد ضجة كبيرة بالوطن العربي علق الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، على حادثتي مقتل الفتاتين نيرة أشرف وإيمان إرشيد، مهاجما الرأي الذي يرجع جزءا من سبب القتل لعدم لبس الحجاب.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الداعية وسيم  يوسف: "خرج داعية يبرر قتل نيرة أشرف أنها لم تلبس الحجاب وقال : تتحجبي أو تدبحي..وهنا الطالبة الشهيدة إيمان إرشيد محجبة ولم تظهر شعرة واحدة من رأسها وتم قتلها".


وأضاف يوسف: "الأولى قالت: لا.. الثانية قالت: لا..لم تمنع قطعة القماش جريمة القتل !! لهذا العورة الحقيقة هي عقلية من يرى للقتل مبررا".

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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