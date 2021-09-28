وصول أكثر من 500 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيطالية بوصول أكثر من 500 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر المتوسط.

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وأكد رئيس بلدية لامبيدوزا توتو مارتيلو يوم الاثنين، أن القارب الذي وصل على متنه المهاجرون قادم من ليبيا على ما يبدو، وأن السلطات الإيطالية تتخذ كل الإجراءات الضرورية لتقديم المساعدة الطبية للمهاجرين.



وكان على متن القارب مهاجرون من سوريا والمغرب وبنغلادش ومصر، ومن بينهم نساء وأطفال.



وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وصلت إلى الجزيرة 5 قوارب أخرى، نقلت ما مجموعه 118 مهاجرا.



وفي الوقت الحالي هناك 330 شخصا في مركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين، بينما يتسع المركز لـ250 شخصا فقط.



وحسب وزارة الداخلية الإيطالية، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بحرا خلال الفترة بين 1 يناير و27 سبتمبر بلغ نحو 45 ألف شخص، وهو أكثر بضعفين مما سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

المصدر : روسيا اليوم

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