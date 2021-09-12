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الأحد، 12-09-2021 07:54 م

وصول الشحنة الرابعة من المساعدات البحرينية إلى أفغانستان

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الوكيل الاخباري- أعلن الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في البحرين الدكتور مصطفى السيد، عن وصول الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية إلى مطار قندهار الأفغاني.

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وأضاف السيد، أن "المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أرسلت أربع شحنات إغاثية احتوت جميعها على المواد الطبية والغذائية والإغاثية الضرورية، ضمن مساعي الخير لمملكة البحرين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم".

وأكد أن "الشحنة الرابعة تحتوي على المواد الطبية والإغاثية والغذائية الضرورية التي هم في أمس الحاجة لها للتخفيف من المعاناة التي يمر بها الشعب الأفغاني الشقيق خلال الفترة الراهنة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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