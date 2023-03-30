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الخميس، 30-03-2023 11:45 ص

وصول المعارض الرواندي روسيسباغينا إلى أميركا

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الوكيل الإخباري - وصل المعارض الرواندي بول روسيسباغينا الذي ينسب إليه الفضل في إنقاذ حياة المئات خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، إلى الولايات المتحدة بعدما أطلقت سلطات بلاده سراحه.

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وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سالفيان في تغريدة أمس الأربعاء، "يسرني أن أرحب بعودة بول روسيسباغينا إلى الولايات المتحدة.. نحن سعداء بعودته إلى التراب الأميركي ولم شمله مع عائلته وأصدقائه الذين انتظروا طويلا هذا اليوم".


وأطلق سراح روسيسباغينا في 25 آذار بعد قضائه 938 يوما في السجن، بموجب اتفاق توسطت فيه قطر بين الولايات المتحدة ورواندا، نص على تخفيف الرئيس الرواندي بول كاغامي عقوبة السجن 25 عاما الصادرة بحقه لإدانته بـ"الإرهاب".


يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بإطلاق سراح روسيسباغينا، وقال "عائلة بول تتوق لعودته إلى الولايات المتحدة، وأنا أشاركهم فرحتهم إزاء الأنباء السارة الواردة اليوم".


بترا

 




 

 


 

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