وصول غروسي إلى كالينينغراد لبحث أمن محطة زابوروجيه النووية

الوكيل الاخباري- وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء إلى مدينة كالينينغراد الروسية، لبحث الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية التي تحاول قوات كييف ضربها.

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وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن طائرة غروسي هبطت في مطار "خرابروفو" في كالينينغراد قادمة من فيينا.



وفي وقت سابق أعلن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي سيقوم بزيارة إلى كالينينغراد يوم الثلاثاء للقاء رئيس مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية ألكسي ليخاتشوف.



ويضم الوفد الروسي ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، والحرس الوطني، ومؤسستي "روساتوم"، و"روستيخ نادزور" للرقابة التقنية.



وتقع محطة زابوروجيه قرب مدينة إنيرغودار على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات، والطاقة التي تولدها.

روسيا اليوم