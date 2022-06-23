وصول نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة

الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الخميس، استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية أتت بكتل غير متجانسة إلى البرلمان.



ويسمّي رئيس الجمهورية عادة الشخصية التي تحصل على العدد الأكبر من أصوات النواب.



ومن المرجّح أن تعاد تسمية رئيس الحكومة الحالي والملياردير نجيب ميقاتي الذي يحظى خصوصا بدعم كتلة نواب حزب الله، القوة السياسية النافذة في البلاد.

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