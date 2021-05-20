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الخميس، 20-05-2021 09:33 ص

وصول 8 مصابين فلسطينيين جدد لتلقي العلاج في مصر

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الوكيل الإخباري- وصل 8 مصابين فلسطينيين جدد إلى معبر رفح، على أن يتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج بعد إصابتهم بالقصف الإسرائيلي على غزة. وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين في مصر إلى 12.

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ورفعت وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال المصابين الفلسطينيين، فيما جرى تكليف عدد من الأطقم الطبية للعمل في مستشفيات العريش العام، وبئر العبد، والشيخ زويد، للتعامل العاجل مع المصابين، كما تواجدت سيارات الإسعاف بالقرب من معبر رفح تمهيدا لنقل باقي الدفعات من المصابين.

وكلفت وزارة الصحة بانتداب عدد من الأطباء والممرضين من المحافظات إلى مستشفيات شمال سيناء، للانضمام إلى أطقمها الطبية لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

كما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع درجة الاستعداد القصوى بعدد من مستشفياتها، ضمن خطة الدولة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين قطاع غزة، وذلك حال الاحتياج لهم بدخول الأراضي المصرية للعلاج على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان المصرية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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