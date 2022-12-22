الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

لليوم الرابع على التوالي أسعار النفط عالمياً ترتفع

اعلان صادر عن مكتب خدمة العلم في الجامعة الهاشمية

206 آلاف مشترك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي لوظيفة طابع _ أسماء

طوكيو: وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون الوضع حول أوكرانيا عبر الإنترنت في 22 ديسمبر

الأصفر يستقر.. أسعار الذهب في الأردن الخميس

التعليم العالي: 50 مؤسسة تعليم عالي عربية وأجنبية تم سحب الاعتراف بها منذ بداية العام

التعليم العالي: أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية منتصف الشهر القادم

الدوريات الخارجية: مدى الرؤية الافقية على الطرق الخارجية تتراوح من 10-100 متر

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

الخميس، 22-12-2022 08:45 ص

وضع إنفلونزا الطيور يتفاقم في فرنسا

image - 2022-12-22T084439.073


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة الفرنسية أمس الأربعاء إن انتشار إنفلونزا الطيور تسارع في الأسابيع الماضية في البلاد، ثاني أكبر منتج للدواجن في الاتحاد الأوروبي، مما يثير مخاوف من حدوث مزيد من النقص فيها.

وكانت فرنسا قد رصدت بالفعل زيادة في تفشي إنفلونزا الطيور خلال الصيف بعد أن شهدت أسوأ موجة من المرض الموسم الماضي تسببت في نفوق نحو 20 مليون دجاجة وبطة وديك رومي (حبش) وفي انخفاض حاد في إنتاج الدواجن والفواجرا (كبد الأوز أو البط).

اضافة اعلان


وقالت وزارة الزراعة على موقعها على الإنترنت أمس الأربعاء إن "الوضع الصحي لسلالة إنفلونزا الطيور شديدة العدوى (إتش.بي.إيه.آي) في فرنسا تدهور منذ أغسطس وتفاقم في الأسابيع الأخيرة".


وأضافت أنه بحلول 20 ديسمبر الحالي تم اكتشاف 217 حالة تفش للمرض في المزارع الفرنسية، ارتفاعا من 100 حالة في الثاني من ذات الشهر، كما زادت الحالات بشكل حاد في البرية.


ومن المقرر أن يتوجه وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو إلى المنطقة اليوم الخميس لوضع استراتيجية تطعيم لمكافحة المرض.


ويتركز أكثر من نصف حالات تفشي المرض في مزارع بمنطقة باي دو لا لوار ذات الكثافة العالية من الدواجن.


وينتشر مرض إنفلونزا الطيور على مستوى العالم، ليعصف بأسراب طيور، الأمر الذي تسبب في نفوق أكثر من 100 مليون طائر في أوروبا والولايات المتحدة وحدهما.


ورغم أن الفيروس غير ضار بالنسبة للغذاء، إلا أن انتشاره يمثل مصدر قلق للحكومات وصناعة الدواجن بسبب الضرر الشديد الذي يمكن أن يسببه لأسراب الطيور وإمكانية فرض قيود على التجارة وخطر انتقال العدوى للبشر.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a407c44236042f5e533402

سفير الصين: موسكو وبكين ظهرا لظهر تحميان العالم من الهيمنة وسياسة القوة

63a3f65e4c59b711c72add89

طوكيو: وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون الوضع حول أوكرانيا عبر الإنترنت في 22 ديسمبر

63a3d9e942360403fc42399e

السفارة الروسية في واشنطن تدعو إلى التحقيق بالهجمات الإرهابية على السيل الشمالي

63a3e81542360433c17c7290

قوات لوغانسك الشعبية: كييف تحاول إخفاء خسائرها الحقيقية في ساحة الحرب

5fc7b0594236043284078d45

الجيش الصيني يكثف من طلعاته الجوية والبحرية حول تايوان

63a3163e4c59b739e62904ab

مصر تستعد لافتتاح سد ضخم في إفريقيا بـ3 مليارات دولار

أخبار متعلقة
1671601491073

الأمم المتحدة: اوروبا الشرقية تفشل بإشغال مقعد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

48769958_303

الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في 2021

_124788728_dd7c417c-8a8f-492c-8501-3745e9e5c609

فرنسا: سنجتاز الشتاء دون قطع للكهرباء

614470584c59b7059d006aec

الحكومة المصرية ترد على انتشار مرض خطير في البلاد

53648bf4882b89fda1908071ab94771d

ماكرون ينتقد الدعم الحكومي الأمريكي للشركات المحلية

image - 2022-11-26T110914.479

اعتقال 40 عنصرا بشبكة إجرامية أوروبية شديدة الخطورة