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الأربعاء، 14-06-2023 06:51 ص

وفاة أحد أبرز شيوخ الجزائر العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت

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الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن أبرز شيوخ الجزائر العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت، توفي أمس  الثلاثاء، عن عمر ناهز 106 سنة.

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وكان العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت، يرقد بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الجزائرية بعد تردي وضعه الصحي.


وتنفيذا لأوامر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، يوم الإثنين، بزيارة الفقيد بالمستشفى والاطمئنان على وضعه الصحي.


وشغل العلامة الشيخ آيت علجت، منصبي رئيس اللجنة الوطنية للفتوى ورئيس لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية.


يذكر أن العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، ولد بقرية ثمقرة بمنطقة بني عيدل سنة 1912، حفظ القرآن الكريم بزاوية جده الشيخ سيدي يحيى العيدلي، أو زاوية ثمقرة هي إحدى الزوايا في الجزائر الواقعة في بلدية ثمقرة بدائرة أقبو ضمن ولاية بجاية، أين تلقى المبادئ الأولى لعلوم الأدب واللغة العربية على يد شيخه العلامة السعيد اليجري، ورحل إلى زاوية الشيخ بالحملاوي بوادي العثمانية، قرب قسنطينة، حيث درس مختلف العلوم الشرعية.


وشارك العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، في الثورة الجزائرية، هو وسائر طلبة زاوية سيدي يحي العيدلي الذين التحقوا كلهم بركب المجاهدين بعد أن فجر الاحتلال الفرنسي زاويتهم في أغسطس 1956، وسافر إلى تونس في أواخر سنة 1957، بإشارة من قيادة الثورة الجزائرية العقيد عميروش، الذي كان الشيخ يتولى منصب القضاء في كتيبة جيشه، كما كان يتولى فصل الخصومات، ثم بعد ذلك انتقل إلى طرابلس الغرب بليبيا حيث عين عضوا في مكتب جبهة التحرير هناك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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