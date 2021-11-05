الجمعة 05-11-2021
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الجمعة، 05-11-2021 01:31 م

وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري

مصر ٣


الوكيل الإخباري - أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا نعت فيه أبرز قادة القوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد الذي تولى العديد من الوظائف.

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ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية فقد عين عبد المنعم سعيد قائدا للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق و محافظا لجنوب سيناء والبحر الأحمر، والذي وافته المنية صباح اليوم.


وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لأسرته و لضباط القوات المسلحة ولجنودها "بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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