وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري

الوكيل الإخباري - أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا نعت فيه أبرز قادة القوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد الذي تولى العديد من الوظائف.

اضافة اعلان



ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية فقد عين عبد المنعم سعيد قائدا للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق و محافظا لجنوب سيناء والبحر الأحمر، والذي وافته المنية صباح اليوم.



وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لأسرته و لضباط القوات المسلحة ولجنودها "بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

روسيا اليوم





