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أولى شاحنات المساعدات بعد الهدنة بطريقها إلى غزة

السبت، 02-12-2023 12:32 م

وفاة أحد أفراد عائلة خادم الحرمين الشريفين

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الوكيل الإخباري- تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته.

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كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ، برقيتين مماثلتين، من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

 

وأدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، في المسجد الحرام، بعد إعلان وفاته، الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في بيان بوقت سابق، الجمعة، "وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود"، وأضاف أنه "سيُصلي عليه، بعد صلاة العصر، في المسجد الحرام بمكة المكرمة"، حسبما أفادت وكالة "واس".

والأمير ممدوح هو ابن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وأخ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسبق أن شغل الأمير ممدوح منصب أمير منطقة تبوك.





 




 

 


 

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