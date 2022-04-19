وفاة أميرة سعودية وتداول صورة نادرة لها مع والدها الملك الراحل

الوكيل الإخباري-أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة، لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود، موضحا أنه سيصلى عليها اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية صورة نادرة للأميرة الراحلة لولوة بنت الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وهي في سن صغيرة، تقف بجوار والدها.



وأعرب رواد مواقع التواصل عن حزنهم لوفاة الأميرة، متمنيين لها المغفرة والرحمة.









انتقلت إلى رحمة الله الأميرة لولوة بنت



اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها و اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إنا لله وإنا إليه راجعون..انتقلت إلى رحمة الله الأميرة لولوة بنت #الملك_فهد رحمهما الله.اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها و اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. pic.twitter.com/cNuBU1vDi2 April 18, 2022

روسيا اليوم