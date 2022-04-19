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الثلاثاء، 19-04-2022 10:40 ص

وفاة أميرة سعودية وتداول صورة نادرة لها مع والدها الملك الراحل

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الوكيل الإخباري-أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة، لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود، موضحا أنه سيصلى عليها اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية صورة نادرة للأميرة الراحلة لولوة بنت الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وهي في سن صغيرة، تقف بجوار والدها.


وأعرب رواد مواقع التواصل عن حزنهم لوفاة الأميرة، متمنيين لها المغفرة والرحمة.

روسيا اليوم

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