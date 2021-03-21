وفاة أول وزير للبحث العلمي في مصر

الوكيل الإخباري - نعت وزارة التعليم العالي المصرية، الأحد، وزير البحث العلمي الأسبق في مصر فينيس كامل جودة، التي توفيت اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

اضافة اعلان



وقال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "ننعى ببالغ الحزن والأسى، المرحومة جودة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان".



وتعد الراحلة جودة أول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراة في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، كما تعد السيدة الوحيدة في مجال البحث العلمي التي تم تكريمها من قبل ثلاثة رؤساء جمهورية، وهم: جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك، كما أنها أول سيدة تشغل منصب وزير البحث العلمي، في 1993، ولمدة أربعة أعوام.



المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



