الأحد 21-03-2021
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الأحد، 21-03-2021 09:48 م

وفاة أول وزير للبحث العلمي في مصر

وفاة
فينيس كامل جودة


الوكيل الإخباري - نعت وزارة التعليم العالي المصرية، الأحد، وزير البحث العلمي الأسبق في مصر فينيس كامل جودة، التي توفيت اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

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وقال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "ننعى ببالغ الحزن والأسى، المرحومة جودة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان".


وتعد الراحلة جودة أول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراة في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، كما تعد السيدة الوحيدة في مجال البحث العلمي التي تم تكريمها من قبل ثلاثة رؤساء جمهورية، وهم: جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك، كما أنها أول سيدة تشغل منصب وزير البحث العلمي، في 1993، ولمدة أربعة أعوام.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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