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الأربعاء، 13-01-2021 11:37 ص

وفاة الأمير ورجل الأعمال السعودي خالد بن عبد الله

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الوكيل الاخباري - توفي الأمير ورجل الأعمال السعودي، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، سليل عائلة آل سعود الحاكمة في المملكة العربية السعودية، والذي اشتهر بشغفه بخيول السباقات، عن عمر ناهز 83 عاما.

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الأمير خالد بن عبد الله، هو نجل عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل، وهو أخ للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، وأعلنت وفاته يوم امس الثلاثاء.

 

الأمير الراحل هو مالك مجموعة شبكات "أوربت" الإعلامية والتي اندمجت بعد ذلك مع "شوتايم أرابيا" لتصبح "أوربت شوتايم"، وهو أيضا أحد أبرز ملاك الخيول الأصيلة في العالم وحاز بعض أبرز ألقاب سباقاتها.


يمتلك واحدة من أهم مزارع الخيول في العالم "جودمونت"، والتي أسسها في المملكة المتحدة، وشارك طوال 30 عاما في البطولات الدولية للخيول. قدرت مجلة "فوربس" ثروته الشخصية في عام 1990 بنحو مليار دولار.

 

قال الرئيس التنفيذي لجودمونت، دوجلاس إرسكين كروم: "سيُذكر الأمير خالد دائما على أنه رجل عائلة هادئ وكريم وخير، تتحدث جياده باسمه. إنه يترك إرثا سيصمد أمام اختبار الزمن"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن حديث لـ"بي بي سي".

سبوتنيك

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