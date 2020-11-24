وفاة العمدة الأول والوحيد من أصول إفريقية لمدينة نيويورك

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة "رويترز" أن ديفيد دينكنز، الذي شغل منصب عمدة نيويورك في التسعينات، وكان العمدة الأول والوحيد من أصل إفريقي للمدينة، توفي الاثنين عن عمر يناهز 93 عاما.



ونقلت شبكة "إن بي سي نيويورك" وصحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أن مساعدا طبيا لدينكنز وجده في حالة غيبوبة في شقته مساء الاثنين، وأكد مصدر لـ"رويترز" نبأ وفاته.

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ولد دينكنز عام 1927 في ولاية نيو جيرسي، والتحق بجامعة هوارد وكلية الحقوق في بروكلين.



واستقر في نهاية المطاف في هارلم، أحد أحياء مانهاتن العليا بنيويورك المعروف كمركز للأمريكيين من أصول إفريقية، حيث انخرط في السياسة المحلية.

في سباق رئيس البلدية عام 1989، هزم دينكنز رئيس البلدية الديمقراطي القائم حينها إد كوتش، والمدعي العام الجمهوري رودي جولياني، الذي عاد ليهزم دينكنز بعد أربع سنوات.

المصدر : روسيا اليوم

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