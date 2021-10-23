وفاة الملياردير الروسي فالنتين غابونتسيف

الوكيل الإخباري - أعلن عن وفاة رجل الأعمال الروسي فالنتين غابونتسيف، في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

أخبر مصدر مقرب من عائلة رجل الأعمال مجلة "فوربس" بالخبر، كما أكد دينيس نجل غابونتسيف خبر وفاة والده.

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ولا تزال الأسباب الحقيقية لوفاة غابونتسيف غير معروفة، مع العلم أنه كان يعاني ولعدة سنوات قبل وفاته من مرض السرطان.



وفالنتين غابونتسيف فيزيائي ورجل أعمال روسي يحمل الجنسية الأمريكية، وهو شريك في ملكية "IPG Photonics"، وكان من أوائل رواد الأعمال في مجالات فيزياء وتكنولوجيا الليزر والألياف وتكنولوجيا الإلكترونيات الضوئية.



ولد في مدينة لفوف عام 1939، وتخرج من معهدها للتقنيات، وبدأ العمل في أحد مكاتب التصميم التابعة لوزارة صناعة الراديو في اتحاد الجمهوريات السوفيتية.



أنشأ في سن الـ51 عاما مع ألكسندر شيستاكوف، الموظف في معهد "بوليوس" للأبحاث التابع لوزارة الصناعة الإلكترونية، شركة "IRE-Polyus LLC"، كما طور مفهوما لإنشاء مولدات بصرية عمومية على أساس منصة تكنولوجية جديدة.

روسيا اليوم