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الإثنين، 22-07-2024 03:46 م

وفاة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق

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الوكيل الإخباري- غيب الموت صباح اليوم الاثنين اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق.

وكان التهامي تخرج في الكلية الحربية المصرية في ديسمبر 1967، وتولى جميع الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية في سلاح المشاة، كما شغل منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

عين التهامي مديراً للمخابرات الحربية والاستطلاع، كما أصدر الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك قراراً جمهورياً بتعيينه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية في 21 مارس 2004.

ثم أقاله الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية في 2 سبتمبر 2012، في حين كلفه الرئيس عدلي منصور برئاسة المخابرات العامة المصرية خلفاً للواء محمد رأفت شحاتة في 5 يوليو 2013.

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RT


 




 

 


 

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