الجمعة 13-05-2022
الوكيل الاخباري
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أبرز المحطات في حياة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد

الجمعة، 13-05-2022 01:23 م

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد واعلان الحداد 40 يوماً

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الوكيل الإخباري - نقلت وكالة أنباء الإمارات خبر وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد. 

وقالت الوكالة في تغريدة لها اليوم الجمعة: " تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو" 

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واضافت في تغريدة اخرى:" و تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

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