وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب عن 82 عاما

الوكيل الإخباري - أعلن مكتب رئيس ناميبيا، أن الرئيس حاجي جينجوب توفي في المستشفى، في وقت مبكر اليوم الأحد، عن 82 عاماً بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

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ولم يذكر المنشور على موقع إكس سبب الوفاة، لكن في نهاية الشهر الماضي أعلن مكتب الرئيس أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان بعد فحص طبي دوري.



وجاء في الرسالة التي وقعها الرئيس الموقت نانغولو مبومبا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس "ببالغ الحزن والأسف أبلغكم بأن حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا توفي اليوم" في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يعالج.

