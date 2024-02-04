الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة شاب بشظايا الرصاص خلال اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة

إسرائيل تخشى تعمق الخلافات الداخلية بشأن صفقة الأسرى

قوات الاحتلال تقتحم أريحا ومخيم عين السلطان

روسيا : مقتل 20 شخصا بهجوم على مخبز في لوهانسك

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة العدل - اسماء

النقل النيابية تبحث استراتيجية النقل داخل حدود عمان

ضباط كبار بجيش الاحتلال يقدمون توصية بوقف تشويه الأونروا

3 إصابات بتدهور مركبة على طريق جرش - الزرقاء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم - اسماء

الأحد، 04-02-2024 09:06 ص

وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب عن 82 عاما

0010001012


الوكيل الإخباري - أعلن مكتب رئيس ناميبيا، أن الرئيس حاجي جينجوب توفي في المستشفى، في وقت مبكر اليوم الأحد، عن 82 عاماً بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

اضافة اعلان


ولم يذكر المنشور على موقع إكس سبب الوفاة، لكن في نهاية الشهر الماضي أعلن مكتب الرئيس أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان بعد فحص طبي دوري.


وجاء في الرسالة التي وقعها الرئيس الموقت نانغولو مبومبا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس "ببالغ الحزن والأسف أبلغكم بأن حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا توفي اليوم" في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يعالج.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65bf0a87423604506e0be37c

القوات الروسية تحرر عدة مواقع على محور دونيتسك

thumbs_b_c_f6e938a35a544b5e861087f9235d2ddd

روسيا : مقتل 20 شخصا بهجوم على مخبز في لوهانسك

cuba

كوبا تدين العدوان الأمريكي على سوريا والعراق

image

رئيس الوزراء الأسترالي يقول إن حكومته "تدرس" الاتهامات الموجهة للأونروا

65bf08d54c59b720761af63a

وفاة رئيس ناميبيا إثر مرض عضال

18061385_0-0-799-450

رئيس الاستخبارات التركية يلتقي إسماعيل هنية

أخبار متعلقة
65bf08d54c59b720761af63a

وفاة رئيس ناميبيا إثر مرض عضال