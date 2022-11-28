الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطط توسيع الاستيطان بالضفة والقدس

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

سيدة تنعى زوج ابنتها عريس البلقاء بكلمات مؤثرة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس يوم غد

إغلاقات وتحويل طرق في العقبة الجمعة - أسماء

التعليم العالي توضح شروط قبول الطلبة في الدراسات العليا

تركيب المحطة 23 للرصد الزلزالي في الأردن

خطة اسرائيلية للاستيلاء على آلاف الدونمات لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

التربية تنعى الطفلة تالا النابلسي

اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الضمان.. وملف صرف الرصيد الادخاري على الطاولة

الإثنين، 28-11-2022 11:32 ص

وفاة رجل الأعمال الروسي فياتشيسلاف تاران في تحطم هليكوبتر

638462fb42360470a4332396


الوكيل الاخباري- توفي رجل الأعمال الروسي، مؤسس شركة Forex Club، فياتشيسلاف تاران، في حادث تحطم هليكوبتر، أثناء رحلة عودته من سويسرا إلى موناكو في الـ 25 من نوفمبر الجاري.

ووفقا لموقع Monaco Daily News، نقلا عن مصادر في التحقيق، أسفر الحادث عن وفاة تاران البالغ من العمر 53 عاما، والطيار البالغ 35 عاما، الذي وصف بـ "صاحب الخبرة الكبيرة".

ومن جهتها رفضت شركة "موناكير" المالكة للهليكوبتر الكشف عن تفاصيل الحادث، معللة ذلك بأنه " لا يمكن الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بظروفه في هذه المرحلة من التحقيق".

تخرج فياتشيسلاف تاران من جامعة فلاديفوستوك الروسية للاقتصاد والخدمات، وقام بتأسيس نادي Forex Club الذي يعمل الآن تحت العلامة التجارية Libertex Group في العام 1997.

انتقل للعيش في موناكو خلال السنوات الـ 10 الماضية، وكان عضوا في مجلس إدارة مطور محفظة التشفير YouHodler في لوزان، بسويسرا.

يشار إلى أن أرملة تاران هي مؤسسة صحيفة  Hello Monaco، وله منها 3 أطفال.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638473e342360470a43323ba

في مواجهة الاحتجاجات على الإغلاق الصارم.. بكين تبحث عن حل وسط

555426-1879760955

زيلينسكي: روسيا تعتزم شن هجمات جديدة على أوكرانيا

63845e2a4236046f9906fc6a

الولايات المتحدة الأمريكية تناقش الإفراج عن سجنائها مع روسيا

image - 2022-11-28T102945.888

36 مصابا من الشرطة الهندية في اشتباكات مع محتجين

image - 2022-11-28T095740.991

الصين تستعد لإطلاق المركبة شنتشو-15 إلى محطتها الفضائية الثلاثاء

6383d5404236047a240bd229

رئيس الوزراء العراقي يزور طهران يوم الثلاثاء

أخبار متعلقة
طيارة٢

دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023