وفاة سادن الكعبة المشرفة الدكتور صالح الشيبي

الوكيل الإخباري- توفي سادن الكعبة المشرفة الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة بيت الله الحرام، في مكة المكرمة مساء أمس الجمعة، وصلي عليه بعد صلاة فجر اليوم السبت 16 ذي الحجة 1445 هـ في المسجد الحرام.

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ويعد الشيبي السادن 77 منذ فتح مكة بعهد الرسول، و109 منذ عهد قصي بن كلاب، وهو حفيد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، والذي قال لهم رسول الله ﷺ "خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم".



مولده وحياته

ولد صالح الشيبي في مكة المكرمة عام 1366 هـ، ونشأ في أسرة عريقة عرفت بسدانة الكعبة المشرفة لعدة قرون، وحصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى، وعمل أستاذاً جامعياً لسنوات عدة، وتولى منصب كبير سدنة بيت الله الحرام عام 1980، خلفاً لعمه الشيخ عبد القادر الشيبي، وظل في هذا المنصب حتى وفاته.



إنجازاته

خلال فترة توليه منصب كبير سدنة بيت الله الحرام، اهتم صالح الشيبي بالعديد من الأمور، منها الحفاظ على حرمة الكعبة المشرفة وصيانتها، وقام بتنظيفها وغسلها بنفسه أكثر من 100 مرة، كما ألف العديد من الكتب والمقالات في مجال الدراسات الإسلامية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية.



مهنة السدانة

وتعد مهنة السدانة الأشهر والأقدم والأشرف في الحرم المكي الشريف، حيث يكون السادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة، والمسؤول عن كل ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.



وتقتصر تلك المهنة الفريدة على عائلة الشيبي منذ فتح مكة المكرمة في بداية العهد الإسلامي، حيث أمر الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بأن تكون السدانة للصحابي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ونسله من بعده.



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