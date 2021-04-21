الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مؤشرات على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

وفيات الأربعاء 21/4/2021

علماء يدعون لتوخي الحذر من طفرة كورونا الهندية

النواب يستكمل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

انحسار الكتلة الحارة وفرصة لأمطار خفيفة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الاربعاء

حرق وتكسير مركبات في اربد ومشاجرة جماعية في جرش والامن يتدخل

انحسار الاجواء الحارة وامطار متوقعة اليوم و موجة حر جديدة قريباً

الخرابشة يكشف للوكيل طريقة الوصول الى نسبة ايجابية 5% في فحوصات كورونا

الأربعاء، 21-04-2021 08:45 ص

وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بتحطم طائرة في مطار بالبرازيل

طيارة


الوكيل الإخباري - وفاة شخص واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران، أمس الثلاثاء، إثر تحطم طائرة صغيرة في مطار بامبولها في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، عاصمة ولاية ميناس غيرايس جنوب شرقي البرازيل.

اضافة اعلان

وبحسب إدارة الإطفاء المحلية، وقع الحادث في حوالي الساعة الـ2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش).


وأشارت إدارة الإطفاء إلى أن عجلات الطائرة من طراز ليرجيت 35، فشلت في الفتح بينما كانت تحاول الهبوط.


وانحرفت الطائرة عن المدرج، لكنها بقيت ضمن حدود المطار، وفقا لوكالة شينخوا.


وذكرت إدارة الإطفاء في ميناس غيرايس أن الطائرة كانت تقل طيارين اثنين حوصرا داخل المقصورة وشخص ثالث.


وتم تصنيع الطائرة في عام 1976 وتتسع لـ8 أشخاص.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
607f5c81423604133a362d3c

أردوغان يعين وزيرا جديدا للتجارة

607f649f42360417f47dba8d

وسائل إعلام أمريكية: مقتل شخص بنيران شرطي في ولاية أوهايو

607f29e74c59b7542842112b (1)

روسيا تحذر التشيك من تدمير العلاقات الثنائية

55a74730-afa6-4c08-ab79-049434184652_16x9_1200x676

السيسي يعلق على مقتل رئيس تشاد

48456C74-84E0-489F-B4E2-98936B50834B

نداء عاجل من السعودية لايران بشأن البرنامج النووي

88

مقتل الرئيس التشادي متأثرا بإصابته “خلال معارك”

أخبار متعلقة
6076ccf54c59b76e2d0828e0

إيران: سقوط طائرة مسيرة وسط البلاد

1044430072_0_3_1201_678_1200x0_80_0_1_4c433b0e32a329aca1fd4b740ee6bed5

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

726

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون