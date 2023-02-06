وفاة شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنا وحفيدا لها جراء الزلزال

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر بوفاة نسوم عرنوس شقيقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع أحد عشر ابنا وحفيدا لها تحت أنقاض بناء انهار في مدينة حماة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الاثنين.

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وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 248 وفاة و 700 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر.



إلى ذلك قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد إن سوريا تأثرت بالزلازل الذي حدث في شمال اسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، لافتا إلى أن المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرا.



روسيا اليوم