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الخميس، 01-09-2022 04:04 م

وفاة طفلة عمرها 20 شهرا بعاصفة بَرَد في إسبانيا

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الوكيل الإخباري - توفيت طفلة تبلغ 20 شهراً ليل أول من أمس (الثلاثاء) في شمال شرقي إسبانيا بعدما أصيبت بحبة بَرَد كبيرة خلال عاصفة ثلجية عنيفة أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص وتسببت في أضرار جسيمة.

وقُتلت الطفلة بعدما أصابتها كرة من الجليد قطرها سنتيمترات عدة على جمجمتها في بلدة لا بيسبال ديمبوردا قرب جيرونا في كاتالونيا، على ما أعلنت السلطات المحلية والصحية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت كارمي فال، عضو مجلس بلدية لا بيسبال ديمبوردا لراديو RAC1 أن حبة البَرَد "سقطت على رأسها" و"لم تنجُ"، وأضافت: "سقط البَرَد لمدة عشر دقائق فقط لكنها كانت عشر دقائق من الرعب".

وقال مستشفى جيرونا إلى حيث نقلت الطفلة، إنها تبلغ 20 شهراً، مؤكداً أنها توفيت ليلاً في المستشفى دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبحسب خدمات الطوارئ في كاتالونيا، تسببت حبات البرد التي ضربت المنطقة ليلاً بإصابات عدة وألحقت أضراراً جسيمة بسبب حجمها، إذ وصل قطرها إلى 10 سنتيمترات، وفق خدمات الأرصاد الجوية.

وفي فيلانوفا ديل كامي، وهي بلدة تقع على مسافة 30 كيلومتراً من برشلونة، نقل صبي يبلغ 13 عاماً إلى المستشفى في "حالة حرجة" بعد إصابته بفرع شجرة في وقت متقدم بعد ظهر أمس الأربعاء، على ما ذكرت خدمات الطوارئ في كاتالونيا.

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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