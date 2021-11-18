وفاة طفل سوري رضيع على الحدود البيلاروسية البولندية

الوكيل الإخباري - توفي طفل سوري يبلغ من العمر عاما واحدا في غابة على الحدود البولندية البيلاروسية.

اضافة اعلان



جاء ذلك في تغريدة للمركز البولندي لمؤسسة المعونة الدولية هذا على تويتر مساء الخميس.



وجاء في مصادر المركز البرولندي: "بعد الساعة 02:26 (04:26 بتوقيت موسكو) تلقينا رسالة مفادها أن شخصا واحدا على الأقل موجود الآن في الغابة يحتاج إلى مساعدة طبية". وبحسب رجال الإنقاذ ، اتضح على الفور أن ثلاثة أشخاص بحاجة إلى المساعدة. وقال الصندوق "مكثوا في الغابة لمدة 1.5 شهر".



"الشاب كان يعاني من آلام شديدة في البطن ، كان جائعا و مصابا بالجفاف. إلى جانبه كان هناك زوجان سوريان بحاجة إلى المساعدة. أصيب الرجل بتمزق في ذراعه ، وكانت المرأة مصابة بطعنة في أسفل ساقها. مات طفل في الغابة "- أبلغ رجال الإنقاذ.



خلال العام الحالي ، منع حرس الحدود البولنديون أكثر من 35 ألف محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني ، وهو ما يزيد 370 مرة عن العام الماضي. في 8 نوفمبر / تشرين الثاني ، تصاعد الموقف بشكل حاد - اقترب عدة آلاف من المهاجرين من الحدود. بشكل دوري ، في مجموعات كبيرة ، يحاولون اختراق الحواجز ودخول أراضي بولندا.

روسيا اليوم





