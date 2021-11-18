الخميس 18-11-2021
الوكيل الاخباري

وزيرالزراعة : سنحفر (40) الف بئر للمواطنين

الحكومة : دعم نقدي لأسر متضررة العام المقبل

الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 6 من موظفيها في إثيوبيا

تعطيل مدارس 5 محافظات مصرية

مذكرة تفاهم بين صحارى فورست وجامعة الحسين التقنية

فحوصات كورونا الإيجابية تتجاوز الـ 8% اليوم

ارتفاع في اصابات كورونا في الأردن اليوم

الكشف عن سبب تأخر إعلان تفاصيل اصابات كورونا اليوم

نادي الأسير: الأعرج ينتصر بعد أكثر من 100 يوم من الإضراب

وزير الاقتصاد الرقمي يرعى مؤتمر الحلول السحابية من جوجل

الخميس، 18-11-2021 07:55 م

وفاة طفل سوري رضيع على الحدود البيلاروسية البولندية

حدود


الوكيل الإخباري - توفي طفل سوري يبلغ من العمر عاما واحدا في غابة على الحدود البولندية البيلاروسية.

اضافة اعلان


جاء ذلك في تغريدة للمركز البولندي لمؤسسة المعونة الدولية هذا على تويتر مساء الخميس.


وجاء في مصادر المركز البرولندي: "بعد الساعة 02:26 (04:26 بتوقيت موسكو) تلقينا رسالة مفادها أن شخصا واحدا على الأقل موجود الآن في الغابة يحتاج إلى مساعدة طبية". وبحسب رجال الإنقاذ ، اتضح على الفور أن ثلاثة أشخاص بحاجة إلى المساعدة. وقال الصندوق "مكثوا في الغابة لمدة 1.5 شهر".


"الشاب كان يعاني من آلام شديدة في البطن ، كان جائعا و مصابا بالجفاف. إلى جانبه كان هناك زوجان سوريان بحاجة إلى المساعدة. أصيب الرجل بتمزق في ذراعه ، وكانت المرأة مصابة بطعنة في أسفل ساقها. مات طفل في الغابة "- أبلغ رجال الإنقاذ.


خلال العام الحالي ، منع حرس الحدود البولنديون أكثر من 35 ألف محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني ، وهو ما يزيد 370 مرة عن العام الماضي. في 8 نوفمبر / تشرين الثاني ، تصاعد الموقف بشكل حاد - اقترب عدة آلاف من المهاجرين من الحدود. بشكل دوري ، في مجموعات كبيرة ، يحاولون اختراق الحواجز ودخول أراضي بولندا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 6 من موظفيها في إثيوبيا

w

تعطيل مدارس 5 محافظات مصرية

جو

بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا

جزائر

الرئيس الجزائري ينهي مهام 7 قناصل لبلاده في فرنسا

لللل

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران أهرامات مصر - صور

404121-1599207850

جيش الإحتلال يحصن مواقعه على الحدود مع لبنان

أخبار متعلقة
GettyImages-1248798086

سلطات بيلاروسيا تقرر تطعيم المهاجرين على الحدود ضد كورونا

d0666e3e-01ae-4570-bcdd-ca88a2142e76

لبنان يفرض قيودا على حركة المسافرين إلى بيلاروسيا

f

قلق أممي بشأن أوضاع ومعاملة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا

6191ef4442360475aa425a7e

آخر مستجدات أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

61921bb34236046b2e34a519

بولندا تخشى استفزازا مسلحا على حدودها مع بيلاروسيا

618bf71c4236047f8574959a

حلف الأطلسي يعرب عن مساندته بولندا في أزمة المهاجرين