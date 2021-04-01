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الخميس، 01-04-2021 09:34 ص

وفاة طفل في حادث غرق سيارة بقناة السويس

سيارة قناة السويس


الوكيل الإخباري - لقي طفل مصرعه غرقا وأصيب باقي أفراد أسرته إثر سقوط سيارتهم في مياه قناة السويس أثناء صعودها إلى عبارة بورفؤاد من جهة بورسعيد مساء أمس الأربعاء.

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وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا بسقوط سيارة أثناء صعودها عبارة تنقل المارة والسيارات بين ضفتي قناة السويس في محافظة بورسعيد.


وكشف شهود عيان أنه عقب وصول عبارة "سيناء 8" إلى مرسى معديات بورسعيد قادمة من مدينة بورفؤاد سقطت سيارة من مؤخرة العبارة في المياه بعدما رجعت إلى الخلف متجاوزة الباب، وفق "العربية نت".


فيما عمدت فرق الانقاذ إلى انتشال السيارة و 4 أشخاص، ليتبين وفاة طفل يدعى مازن مصطفى شكري الزامك وإصابة باقي أفراد أسرته وهم الأب والأم والابنة. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

 

البيان



 




 

 


 

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