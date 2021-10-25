الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 09:38 ص

وفاة طيار وإصابة آخر بتحطم طائرة شحن في إندونيسيا

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الوكيل الاخباري- تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة "سمارت إير" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين قرب مطار بمقاطعة بابوا شرقي إندونيسيا، ما أدى إلى وفاة قبطانها.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أنه تم انتشال قبطان الطائرة ونقله إلى مركز طبي قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه.

وتم إنقاذ مساعد الطيار الذي أصيب بجراح خطيرة ويخضع لعلاج مكثف في مستشفى إندونيسي.

ورجح مدير المطار هيرمان سوجيتو أن قبطان الطائرة لم يتمكن من تنفيذ هبوط آمن بسبب ضباب كثيف كان يخيم على المنطقة المحيطة بالمطار.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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