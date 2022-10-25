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الثلاثاء، 25-10-2022 11:30 ص

وفاة فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

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الوكيل الإخباري - أعلنت صحيفة "اليوم السابع" المصرية وفاة فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد معاناة مع المرض.

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ولم تعلن أسرة المحامي الكبير فريد الديب بعد موعد تشييع جنازته، حسبما صرحت زوجته، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية. 


يعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري.


وولد المحامي فريد الديب في حي القلعة في مدينة القاهرة وتحديدا في منزل جده لوالده في 23 أكتوبر 1943 وتلقى تعليمه الابتدائي وحفظ القرآن الكريم بكتاب السيدة زينب والتحق بكلية الحقوق 1958 وتخرج فيها عام 1963 بتقدير جيد جداً.


عين وكيلا للنيابة العامة في جنوب القاهرة ثم وكيلا للنيابة بالوايلى ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج ثم كان من ضحايا مذبحة القضاة عام 1969، حيث تم استبعاده و127 قاضياً وعضوا للنيابة.


عمل بعدها بوزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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