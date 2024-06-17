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الإثنين، 17-06-2024 01:02 م

وفاة قاض كبير على جبل عرفــات من مصر

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الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة المستشار عادل عبد المحسن الديب رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال أداء مناسك الحج على جبل عرفات بالمملكة العربية السعودية. 

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وأشار أحد أهالي القرية لموقع "القاهرة 24"، إلى أن "الفقيد يتمتع بالسيرة الطيبة الحميدة وخدمة أهالي البلدة، وأنه كان دائما لا يتأخر في خدمة أهالي البلدة"، منوها أن "تلك الوفاة دليل على حسن الخاتمة". 


وأشار إلى أن "الفقيد كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وشقيق عمدة كفر الرجالات مسقط رأسه التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، كما أن لديه ثلاث أولاد هم كل من، المحاسب احمد عادل الديب، والمستشار محمد عادل الديب وكيل النائب العام، والمستشار عمرو عادل الديب وكيل النائب". 


وسجلت محافظة الفيوم 4 حالات وفاة لحجاج خلال أدائهم فريضة الحج، وكانت أول حالة وفاة تسجلها المحافظة الحاجة مها علي محمد عثمان، عاملة خدمات بمدرسة الحامولي الابتدائي والتي توفيت خلال أداء مناسك الحج على جبل عرفات.


 




 

 


 

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