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الثلاثاء، 25-10-2022 11:14 ص

وفاة مفتي الديار التونسية الشيخ عثمان بطيخ

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الوكيل الاخباري - توفي، اليوم الثلاثاء، مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ عن (81 عاما) بالمستشفى العسكري بالعاصمة، حيث كان يتلقى العلاج وفق ما أوردته وسائل إعلام تونسية.

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والراحل من مواليد 17 نيسان 1941 بتونس العاصمة، ودرس في المدرسة العليا للقانون بتونس وقبل ذلك زاول تعليمه الثانوي بمعهد الزيتونة.


وحصل على الإجازة في الحقوق عام 1967 وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين وله دكتوراه مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراه دولة من الجامعة الزيتونية.


وعمل الشيخ بطيخ قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم أستاذ تعليم عال بجامعة الزيتونة من عام 1981 إلى 2001 كما شغل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية.


وتولى الشيخ بطيخ كذلك منصب مفتى الجمهورية التونسية وذلك من شهر تشرين الأول 2008 إلى غاية تموز 2013، وأيضا وزير الشؤون الدينية في شباط 2015 ليعود للإفتاء برتبة وزير منذ 2016.


بترا


 




 

 


 

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