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السبت، 26-11-2022 07:58 م

وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

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الوكيل الاخباري- توفي اليوم بشكل مفاجئ وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، عن عمر يناهز الـ 64 عاما، ولم يحدد سبب الوفاة حتى اللحظة.

ولد ماكي في الـ 5 من أغسطس عام 1958 ، في قرية نيكراشيفيتشي، في منطقة غرودنو، في بيلاروس.

وتخرج من جامعة مينسك الحكومية للغات الأجنبية، والتحق بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش السوفيتي، مدة 12 عاما، وتقاعد برتبة عقيد.

والتحق بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الأسترالية، وانضم إلى السلك الدبلوماسي في العام 1993.

وترأس وزارة الخارجية البيلاروسية عام 2012، وشغل قبلها منصب مستشار الرئيس ومديرا لمكتبه منذ العام 2008.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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