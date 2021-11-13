وفاة وعدد من الإصابات المتفاوتة برصاص الجيش في الخرطوم

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن متظاهرا على الأقل توفي في مدينة أم درمان برصاص الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد اليوم السبت ضد استيلاء العسكريين على الحكم.

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كما أكدت اللجنة على صفحتها "فيسبوك" وقوع إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة بالرصاص الحي في صفوف المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى صعوبات بالغة في إيصال الجرحى إلى المستشفيات.



في غضون ذلك، أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أحياء العاصمة، مؤكدا أن معظم المحال التجاريه مغلقة في السوق العربي وسط الخرطوم، كذلك أغلقت السطات الجسور تحسبا لمظاهرات حاشدة دعت إليها نقابات وأحزاب سياسية للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة، وللمطالبة بحكم مدني.

روسيا اليوم