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الأحد، 27-09-2020 08:43 ص

وقوع خلاف في إحدى البنايات

وفاة و11 جريحا بإطلاق للرصاص في ولاية أيوا الأمريكية

ايوا
من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، في إطلاق للرصاص، وقع يوم أمس السبت في مبنى بوسط مدينة واترلو، بولاية أيوا في الولايات المتحدة.

وقال قائد شرطة المدينة جويل فيتزجيرالد، في مؤتمر صحفي، بثته القنوات التلفزيونية المحلية: "توفي شخص واحد متأثرا بجراحه".

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وأضاف فيتزجيرالد القول، إن "11 آخرين أصيبوا بجروح بينهم ثمانية بأعيرة نارية". وذكر أن أحد المصابين في حالة خطيرة.


كما أشار قائد الشرطة، إلى أن سبب إطلاق يعود إلى وقوع خلاف ما في المبنى، حيث يتجمع عادة "أعضاء نوادي الدراجات النارية".


وقال فيتزجيرالد إن التحقيق جار، ويجري تسجيل إفادات العديد من الشهود.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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